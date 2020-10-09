荃灣公園內非法聚賭 警掃牌九檔發14張告票

荃灣警區特別職務隊警員根據線報及經深入調查，昨晚在於梨木樹邨一休憩處，打擊非法街頭賭博行動，共拘捕4名男子，年齡介乎48至73歲，涉嫌在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博，警員並檢獲一副紙牌九及少量現金。

被捕4名男子及另外10名在現場圍觀聚集人士，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警方已向他們發出定額罰款告票。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款5萬港元及監禁兩年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款3萬港元及監禁9個月。警方亦呼籲市民在疫情期間切勿聚集，並盡力配合政府做好防疫工作，以減低社區傳播風險。

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