武漢肺炎｜侍應確診Sabatini意大利餐廳 扎根香港28年

有侍應確診武漢肺炎的Sabatini意大利餐廳歷史悠久，早於1954年在意大利羅馬開業，由Sabatini家族三兄弟主理。其後來港於帝苑酒店內開設分店，裝修依足羅馬式，用料華麗精美，一直屹立至今；有食評家形容Sabatini有一份古典味道，多年來未見陳舊，「一想到正宗的意大利菜，也就想到Sabatini」。

資料顯示，Sabatini家庭應新鴻基集團郭氏三兄弟邀請，在1992年於旗下酒店開張。餐廳佈置擺滿傳統羅馬壁畫、油畫及圓拱橫樑，連餐具枱布、瓷磚和地板等均自意大利運來，一邊欣賞別緻鄉村風情、一邊品嚐着正宗時令菜，猶如置身羅馬一樣，是不少港人最早認識意大利菜的聖地。

據酒店網頁，Sabatini意大利餐廳持續獲多項美食評鑑推薦，包括法國藍帶美食會認可、《福布斯旅遊指南》四星、多份本地刊物及網站推賞。

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