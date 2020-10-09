準學警遭友人「篤灰」參與社運 涉藏氣槍伸縮棍被捕

灣仔刑事調查隊第一隊昨日（8日）拘捕一名21歲男子，涉嫌管有仿製火器及藏有攻擊性武器。消息指，被捕男子是一名準學警，今年9月獲取錄入學堂後，友人心生妒忌向警方「篤灰」，又指他去年曾參與社會活動，引發事件。

據悉，被捕男子去年6月曾與一名好友投考警察，至今年9月男子才接獲取錄通知，準備入學堂，男子大感高興四處宣揚。然而，與他一同投考的好友卻名落孫山，懷疑因此心生妒忌，遂向警方寫投訴信「篤灰」，指控準學警於去年曾參與社會運動，不僅形容他是「前線巴」，更指控他藏有攻擊性武器。

至昨日，該名準學警原本打算前往黃竹坑警校參與迎新日，但臨時接獲通知改往灣仔警察招募組解釋。其後，灣仔刑事調查隊警員接手跟進，上門搜屋期間發現一支伸縮警棍以及一批wargame裝備，包括4把仿製槍支、兩包BB彈、兩罐二氧化碳、一件戰術背心和一個頭盔。

準學警在警誡，否認自己曾參與社會運動，強調自己是軍事迷，所有物品都是玩wargame所用，然而警方依然以管有仿製火器及藏有攻擊性武器罪名將他拘捕。目前，警方已終止聘用該名準學警，同時正檢驗槍械火力是否違規超過兩焦耳，

《蘋果》正向警方查詢事件，等候回覆

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！