抗暴之戰｜港大收回學生會管理權 今拆連儂牆

30多名中年男女上月26日闖入港大校園撕毀連儂牆，又推倒學生會旗幟並進入學生會大樓撕走文宣，其間有中年男子以粗口辱罵在場人士，負責拍片的大媽則語帶鄉音，自稱是「無大台、無機構、無錢攞」，整個過程保安並無阻止。其後學生會對事件予以強烈譴責，並於29日重建連儂牆，惟個多星期後，港大校方以學生會於大學街上層連儂牆攤位的管理權於前日（8日）期滿為由，決定收回該管理權，並於今日派人清拆連儂牆，並在該位置圍起水馬及屏風。港大學生會中央幹事會對是次校方拒絕延續該會對大學街上層攤位的管理權，直言是含有政治考量，但表明「管理權誰屬，均不會磨滅同學對於民主、自由的渴求。理念刀槍不入——即使失去這幅港大連儂牆，只要意志不滅，哪裡都可以是連儂牆。」

上月26日晚上約7時，有人於「香江同心會」的藍絲專頁上載影片，炫耀清拆連儂牆戰績。片段所見，約10名男女到場撕毀連儂牆，短短不足30秒，已將四幅連儂牆上的文宣撕走。其間拍攝片段的女性語帶鄉音，自稱是「無大台、無機構、無錢攞」，更指出其行為是「喺度清潔香港大學」、「唔希望自己嘅仔女喺咁唔乾淨嘅大學入面讀書」。其間在場保安員完全無阻止，並目送逞兇者離開。

當時港大學生會會長葉芷琳對事件感到極度憤怒，直斥該批藍絲闖入校園後向學生惡言相向，又撕毀校園的財產，同時亦在fb 上載自己撕毀連儂牆的片段，張揚自己的行為，實屬過份，並予以強烈遣責。

港大行政及財務副校長羅哲基則於事件後兩天向全體學生及職員發電郵，稱鑑於近日情況，管理層決定重啟較嚴格的校園出入控制措施。而港大學生會上月29日重建連儂牆，其間學生會再度譴責事件中保安部做得極差，必須要同校方再商討如何改善，究竟日後保安部如何應付突發事件。學生會要求校方交出CCTV，又要求校長張翔與同學站在同一陣線譴責暴徒、解釋保安員何以失職，容許外人進入破壞連儂牆。

言猶在耳，警方仍未就破壞連儂牆事件拘捕任何人，港大學生會今日透露，於大學街上層連儂牆攤位的管理權於前日（8日）正式期滿。同時，校方拒絕學生會的延續申請，並於今天（10日）開始清拆由一眾港大人建立的連儂牆。

「守護港大」fb專頁帖文引述港大學生會中央幹事會表示，「連儂牆展現著港大言論自由，透過文字及圖像承載著對同路人的支持。是次校方拒絕延續本會對大學街上層攤位的管理權，無疑含有政治考量。但連儂牆的存在從來都不取決於學生會一力維繫，而是有賴一眾有良知的港大人默默付出。管理權誰屬，均不會磨滅同學對於民主、自由的渴求。理念刀槍不入——即使失去這幅港大連儂牆，只要意志不滅，哪裡都可以是連儂牆。」

香港大學發言人今日回覆《蘋果》時表示，位於大學街上層（近港鐵站出口）的三組枱椅組合在2017年首次分配予學生會管理，作學生社團活動之用，為期一年，及後在2018年續期兩年。鑑於目前該處行人流量增加，基於安全及管理方面等考慮，大學校舍事務委員會決定在協議期限屆滿，即由2020年10月8日開始收回該位置的管理權。大學將繼續與學生會進行討論，探索及物色其他適合學生活動而又避免會造成人流擁擠的地方。

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