12港人送中｜警須證明被捕人明知有人欲違法仍加協助才屬違法 法庭一般不考慮傳聞證供

香港警方聲稱獲得廣東省公安廳通報12港人偷渡事件後，經調查後拘捕9名涉嫌曾協助「12港人」的人士，指他們涉嫌違反《刑事訴訟程序條例》 第90條「協助罪犯」罪行，若罪成最高可判監10年。但外界關注香港警方拉人，是否源於內地公安以合法性存疑的手段從「被送中12港人」身上取得的情報及口供，而有關情報又是否真確可信，會否有機會造成不公平審訊。

大律師陸偉雄認為，若公安曾提供情報給港方，警方也不能單單依賴從公安提供的情報去檢控9名港人，因即使公安聲稱情報是來自因偷渡被捕12人的口供，但香港法官會視這為傳聞證供，一般來說，不能單單藉着傳聞證供來控告9名港人協助罪犯。香港警方若要成功以「協助罪犯」罪作檢控，必須拿出證據證明犯案的動機，即是警方要證明被捕的9人「明知12人正保釋候審」以及「明知12人準備違法（如偷渡）仍提供協助意圖妨礙警方拘捕及檢控該人」。

根據「協助罪犯」罪，如某人犯可逮捕的罪行，而任何其他人知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，作出任何作為而意圖妨礙拘捕或檢控該人，即屬有罪，最成最高可判監10年。

但陸偉雄指出，即使今次被捕的9人曾向「送中12人」提供金錢、住宿或陸路交通等援助，但若被捕人不知道「送中12人」準備違法偷渡，即是不知情，那麼有關援助的行為他認為並不構成「協助罪犯」罪。

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