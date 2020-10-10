12港人送中｜警方拘捕9人 涉協助罪犯逃走

12港人被送中逾月，香港警方一直聲稱事前不知情，今日警方表示，拘捕9人涉嫌協助罪犯逃走，早上11時半召開記者會講述案件詳情。

香港警方一直聲稱對港人被捕事件不知情，但《蘋果》日前揭露，8月23日12港人被送中當日凌晨警隊急召飛行服務隊協助，先後派出定翼機「B-LVB」及獵豹直升機「B-LVH」，定翼機出動的時間及位置，均與警方早前公佈12人登上快艇及駛離香港海域的資料脗合，警方被指早知情，更明顯設局將12港人送到中國海警手上。

12港人的家屬前日到飛行服務隊總部抗議，要求當局交出8月23日的定翼機偵察紀錄；交代「設局送中」的來龍去脈；有家屬十分憤怒，指已報警2星期，但警方「連一個電話都冇、一啲消息都冇」，質問警方「到底做過啲咩嘢？」有家屬亦稱「我哋冇做錯嘢」、「我哋唔係殺人犯，殺人犯而家通街走呀」。亦有家屬稱「如果你今日唔出聲，他日你家人都會被送中」。

一直跟進事件的鄒家成再次重申家屬5項要求，包括公開當日任務性質、偵測紀錄及圖像等資料、交代警方是否有派員上機等。有家屬亦直斥「中港勾結、出賣港人」，要求立即釋放12港人。

12名港青疑潛逃台灣時被中國海警截獲，被扣留在深圳鹽田看守所一個月，至今音訊全無。有區議員早前到政總前請願，並遞交網上聯署，要求港府正視被捕港人家屬的訴求，盡快向中方交涉，要求移交12名港人回港接受審訊。

其中一名被拘留人士李子賢母親接受傳媒時，慨嘆香港現時黑白顛倒，社會不公令兒子選擇挺身而出，現在卻有此遭遇。

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