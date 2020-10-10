12港人送中｜警方4度迴避「有沒有警員在定翼機」提問 被傳媒質疑默認事件

12港人送中事件，警方今晨拘捕9人，指他們涉嫌協助12港人偷渡離港，並召開記者會交代詳情，但記者會上傳媒更加關注12港人被公安拘捕一事中，香港警方所擔當的角色，因為《蘋果》踢爆有警員懷疑曾乘坐飛行服務隊定翼機高空監察港人快艇，質疑警方早已掌握12人的動向，有「設局送中」之嫌。有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東在記者會上，4度面對傳媒質問警員「有」抑或「沒有」在定翼機上，但他全都拒絕正面回應，被傳媒質疑默認事件。

何振東在記者會上4度被傳媒以廣東話及英文追問有關問題，但他未有正面回應警方曾否高空監察快艇，只表示12名港人是被內地執法人員拘捕，並4度強調行動與香

提問期間，有記者指出警方對於「警員曾坐飛行服務隊定翼機高空監察12人快艇」的報道一直不予置評，記者質疑警方這是否形同默認（有其事）？而警方不就有關指控作出否認，是否則變相承認警方確有參與其中？不過何振東高級警司依然沒就記者上述提問作出具體回應，並選擇迴避正面回答問題，僅強調12名被捕人士全部有案在身，涉及罪行包括縱火、暴動、管有爆炸品以及勾結外國勢力等，全部都是非常嚴重罪行。而他們潛逃時被內地當局拘捕，何堅稱與香港警察無關。

《蘋果》日前揭露，8月23日12港人被送中當日凌晨警隊原來曾急召飛行服務隊協助，飛行服務隊曾派出定翼機「B-LVB」及獵豹直升機「B-LVH」，懷疑有警員在機上於空中監察12港人乘坐的快艇。定翼機出動的時間及位置，均與警方早前公佈12人登上快艇及駛離香港海域的資料脗合，警方被指早知情，有立法會議員質疑警方有設局將12港人送到中國海警手上之嫌。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！