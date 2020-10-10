雙十節前夕｜ 港青低調唱生日歌聚餐

「今年真係第一次咁樣慶祝雙十。」國安法陰霾下的雙十節，本港親台組織在武肺疫情下取消所有聚餐及升旗活動，親台組織神州青年服務社的幾名成員，昨晚在深水埗商場的會址內，以私人飯聚形式辦起唯一的慶祝活動，代理社長張文龍坦言對取消活動無奈但接受，直言「圍爐慶祝都係一種尊敬。」在大時代下，唯有用自己方法提早一日迎接雙十節的來臨。

「三民主義，吾黨所宗⋯」昨晚7時半，聚餐開始前，阿龍與社員分別買來食物，他們在面積100平方呎的會址內整理青天白日滿地紅旗及國父孫中山的畫像，然後唱起《中華民國》國歌，又莊嚴地向旗幟及國父畫像行三鞠躬禮。對他們而言，這面「青天白日滿地紅」旗是一種信仰情緒，代表着自由、平等、博愛，更是代表台灣的民主自由。儘管今年不能大肆慶祝，阿龍等仍希望各方尊重這面旗幟來，尊重人們對民主自由的信仰，更要尊重孫中山先生為家為國的精神。

阿龍生於親台家庭，自小受三民主義薰陶，視台灣為國家，加入神州青年服務社逾10年，往年的雙十節，阿龍及一眾神州青年服務社社員都會到屯門青山紅樓參予慶祝活動，又參加聚餐。成立於1978年的神州青年服務社，是本港合法及註冊登記的親台團體，提供升學就業協助，阿龍等見證回歸後本港言論自由漸漸收窄，特別是過去兩年紅樓的雙十慶祝場面十分熱鬧。

對今年大氣候轉變，阿龍坦言心中有數，想不到聚餐最終真的要取消，只是真的收到消息時始終心情忐忑，但亦臨時改為與社員「圍爐聚餐」，而且疫情下亦盡量低調，「當係Private event(私人聚會）」

在政治低氣壓下，阿龍及社員對未來滿是疑惑，「110年雙十節未知會點？」但他以當年國父孫中山勉勵蔣介石的話互勉，「人生不如意事十常八九，總在堅忍耐煩，勞怨不避，乃能期於有成。」

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