江湖猛人「黐線勇」中槍案 和勝和前坐館「ETB」被捕

荃灣黑幫和勝和猛人「黐線勇」中槍案。據報警方前日（8日）拘捕一名50歲男子，懷疑與案有關，目前他已獲准保釋，消息稱被捕人正是和勝和前坐館「ETB」。

上月8日凌晨，一名蒙面鐵騎士在油麻地柯士甸道燈位，拔槍打中車內的45歲姓嚴男子。事主因槍手卡彈得以逃生，連忙自行開車逃往伊利沙伯醫院求醫，其後得救。

中槍男子為和勝和「金牌打手」，因好勇鬥狠，綽號「黐線勇」。消息稱，今次案件或涉及同門內訌，黐線勇與勝和另一前坐館「ETB」同屬元老「荃灣澤」門生，原本相安無事，黐線勇發展海上走私凍肉生意，每月以十萬元租用ETB控制的碼頭上落貨，但ETB最近要求荃灣、青衣及昂船洲碼頭分開收費，間接令租金倍增。黐線勇大為不滿，上月兩班人馬在葵涌碼頭「晒馬」講數，不歡而散。

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