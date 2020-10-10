雙十節前夕｜多部門聯手封殺 天橋拆banner踩入紅樓數旗

港版國安法推出後，政府主動出手封殺雙十活動。巿民阿樂表示，昨日下午5時許行經屯門蝴蝶輕鐵站對開行人天橋期間，赫見一名食環署職員先橋底拍照，再走上天橋，主動拆除兩幅寫有「慶祝雙十國慶 中國民國萬歲」的橫額，並且放在地上摺起，其間一名身穿便裝、自稱地政總署的人員在旁監察。

阿樂稱多年長居上址，往年雙十節慶來臨，橋上懸掛同一樣橫額，一直未有任何政府部門干涉，惟今年港版國安法生效後，即有食環署及地政總署人員聯手執法，遂上前質問兩人拆走橫額的原因，對方僅稱橋上位置不可懸掛橫額，但未有解釋執法尺度為何與往年有別，之後食環署職員聲稱會放入辦公室有待處理。

未幾阿樂再見到三名軍裝警員沿天橋走入中山公園，沿孫逸仙博士紀念碑及青山紅樓外圍環繞一周，點算放於上址的青天白日旗幟數目，逗留大約十多分鐘後離去，未有進一步清拆行動，他質疑警方為今日雙十節慶「清拆行動」做好準備。

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