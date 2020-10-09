爆疫危機｜Madam切燒豬慶下屬回歸 涉指令防暴隊除罩拍大合照惹爭議

警務人員再次被指疑漠視近距離群聚的爆疫風險，多達40人疑於指揮官的指示下除口罩合照，惹來非議。有讀者向《蘋果》提供一張共有41名警員不戴口罩情況下拍攝「切燒豬」大合照，聲稱是昨日攝於葵涌警署內。讀者指相中人全部隸屬葵涌分區警區，相中唯一一名手執大刀切燒豬的女性，便是葵涌分區指揮官潘瑞屏。

知情人士透露，隨着示威活動及暴力衝突事件大減，警方逐步解散防暴隊，防暴隊隊員遂回歸原來工作崗位繼續執行職務，昨日剛巧有防暴隊解散，回歸葵涌分區管理。指揮官潘瑞屏昨日（10月9日）遂於警署內切燒豬與同事一起慶祝，據悉有同事順道藉此補祝潘女九月的正日生日。

據悉原本在場警員均有戴上口罩以防範武漢肺炎確保安全，但潘女被指疑為了讓大家「開心啲」，即場作出不戴口罩的指示（建議），結果相中全部41人除下口罩近距離大合照。知情人士對此深感不滿，因擔心萬一相中41名警員任何一人早前已染疫而不自知，隨時會令到警署內爆發群聚感染，「會害死成隊人！」

資料顯示，潘女服役警隊22年，2015年曾獲前處長盧偉聰發函晉升為警司，翌年曾以人事部人力資源研究組警司身份，代表警隊獲明愛青少年及社區服務處頌發「傑出成長嚮導同盟大獎」，表揚為非華語學生提供投考警隊資訊和職場體驗活動，助他們拓闊視野，規劃未來。她同年獲警務處頒發香港警察長期服務奬章 。

自反修例活動風波，警方因應各區示威，從六大總區應變大隊的三大梯隊、合共抽調6000名警員組成防暴隊，部署「踏浪者」行動專門應對，但隨着港版國安法生效後，示威活動規模縮減，警方開始逐步重組防暴隊，七月起解散一半人手回原有警區恢復巡邏及查案等基本工作，再逐步安排其餘人手回歸崗位執勤。

警方發言人回應時承認，葵青警區人員昨早於葵涌警署舉行簡單歡送儀式，曾短暫脫下口罩拍照留念。發言人強調一直密切留意有關「2019冠狀病毒病」疫情的發展，並不時提醒同事減少社交接觸，避免群組聚集，留意自身健康狀況，如有任何不適，需立即呈報並求醫。警方亦與其他政府部門保持緊密聯繫，會適時向人員發放最新資訊，但未有交待會否有進一步跟進或懲處行動。

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