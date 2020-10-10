警方多區查牌 拘捕64男女

西九龍區展開犂庭掃穴行動，包括多個警區連同機動部動警員，凌晨1時許，警方突擊搜查尖沙嘴厚福街12號藍馬商業大廈一間樓上吧，行動中，發現酒吧內仍有13名顧客，各人涉違反限聚令全部收到告票，而酒吧一名48歲負責人及一名40歲女持牌人，違反限聚令被捕帶署調查。

另外，警方亦搜查尖沙嘴漆咸道南及河內道兩間酒吧，行動中，拘捕4名男子年齡27至40歲，涉嫌自稱黑社會成員，全部被帶署扣查。

屯門警區反三合會行動組由10月6日開始進行犁庭掃穴的反罪惡行動，警員根據線報及深入調查後，於今日凌晨約1時，突擊搜查屯門建發街及鹿苑街的兩個單位，分別搗破一間無牌酒吧及一個非法賭檔，並在該兩個單位內分別拘捕4男3女及12男25女，涉嫌無牌售賣酒類、在無領取牌照的地方飲酒、經營賭博場所、於賭博場所內賭博及違反限聚令。行動中，警方撿獲一批酒精飲品及賭具，包括154罐啤酒、20副麻雀、10張麻雀枱及約6千元賭款。被捕男女現正被扣留調查。

新界南總區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，凌晨零時，展開代號犁庭掃穴的反罪惡行動，突擊搜查荃灣柴灣角街95號一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員撿獲約400支總值約5萬5千元的酒類飲品及約2千3百元現金，並拘捕一名52歲男負責人及一名48歲外籍女負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品及違反限聚令。而酒吧內6名外籍男子及6名外籍女子，年齡介乎28歲至36歲，則涉嫌在無領取牌照的地方飲酒被捕；他們亦涉嫌違反限聚令而收到定額罰款通知書。其中5男3女亦涉嫌非法入境被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

警方亦呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。

《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章）」。

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