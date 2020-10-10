武漢肺炎｜帝苑酒店爆疫 職員未穿保護衣物清潔 食環門外大清洗 　

尖沙嘴麼地道帝苑酒店男休息室爆疫，4名男職員確診，衞生防護中心安排酒店曾經使用休息室的男職員送檢疫中心隔離，同時要求全部住客要撤離。酒店表示昨日即日起休業14日以全面清潔，至23日恢復營業。今早約9時許，有清潔女工僅戴上口罩、手套，用清潔劑噴灑大堂的牆壁、接待處等地方，但女工未有穿上保護衣物。

而約早上10時，身穿印有「食物環境衞生署」的清潔工人與洗街車到酒店外，4名員工穿上膠圍裙、口罩、面罩及手套等，在麼地廣場行人路用清潔劑洗地，但工人僅清潔酒店門外的一段行人路，其餘圍繞酒店路段未有特別清洗。洗街車則繞着酒店大門外的馬路，以高壓水槍清洗路面，約半小時後離開。

帝苑酒店門外則貼上告示，指帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業，並已委託專業消毒清潔服務公司進行全面消毒、深層清潔，以及內部維修保養。其間未能接受客房、餐廳或其他預訂。需要撤離的房客，酒店可協助安排遷往其他酒店入住。而已預訂酒店房間或餐廳的客人可作免費取消或免費退款。酒店及各餐廳將於10月23日恢復營業，並開始接受房間預訂。

昨日下午3時開始，約百名男員工拖着行李喼等物品，登上當局安排的小巴，相信將前往竹篙灣檢疫中心接受隔離。帝苑昨回覆查詢，指昨日共有239個房客退房，另有200多名員工會前往檢疫中心。衞生防護中心要求全酒店約600個員工進行病毒檢測，亦建議住房客人接受病毒檢測，已接受檢測的房客對新型冠狀病毒均呈陰性。

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