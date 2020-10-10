雙十節｜聚餐取消留港國軍老兵感無奈 懷緬昔日旗海處處飄揚

「雙十節點樣聚餐呢？有啲社團自己搞，你請我去，我去買飛（餐劵），大家互相慶祝，帶埋老婆仔女一齊一家人去歡聚。」81歲的台灣老兵吳漢廉，過去半世紀一直在香港參加雙十國慶活動，國慶聚餐成為每年不可或缺的慶祝聚會，可是今年遇上國安法及武肺疫情，兩場聚餐相繼取消，令他十分無奈。日前他帶記者重回昔日雙十前掛滿青天白日滿地紅旗的石硤尾美荷樓，老人家抬頭仰望，懷緬着往日情懷。天色漸暗，記者着他早點回家休息，老人家依依不捨，當向記者道別時，他再三道謝，並再致軍人敬禮。

記者：張景昕 沈彥恒 徐雲庭

「你好！」吳漢廉個子小小，初見面便向記者敬禮，再遞上彩色卡片，臉上一對圓大眼睛，雖老邁但精神抖擻。吳漢廉父親是國民黨軍人，曾參予國共內戰，其後國民黨敗走台灣，舉家來港，他仍視台灣為國為家。這個平凡香港人，在上世紀五十年代遇上國共戰火蔓延，1958年的823金門炮戰，激起了他保護國家的渴求，毅然赴台當兵，成為一生轉捩點。1966年退役返港，之後的每個雙十節他都不缺席。看升旗，參加聚餐，已成每年習慣。可是迎接在港第54個雙十節卻歡欣不再，因為國安法下一切變得遙不可及。他感慨：「依家唔准喇，過去幾年都有好多活動。」

談到以往的雙十節，吳漢廉興致勃勃。他憶述，過往每年中華民國國慶，尖沙咀的海洋皇宮大酒樓就設百多圍酒席，單是他的榮光聯誼會，就至少佔6、7圍，他更會幫忙剪綵。當時連台灣歌手名星也組團到港，參加這項僑界盛事。至8、90年代，香港的工廠更會特意休息一天，參加雙十慶典。憶起以往熱鬧景象，吳漢廉眼光閃閃發亮，「個個會團結，喺深水埗買旗慶祝，警察又唔會搞我哋。」

不過談到近年雙十節，吳漢廉頓時收起笑容。他謂今年連紅樓也去不到，又謂過往文化中心都有大量活動，但都逐年被打壓下來。他搖搖頭：「嗰個時期民心好好，你睇下依家。」過往雙十節掛上青天白日滿地紅旗，對吳漢廉而言是正常不過的事，但今年已成禁忌。問他是否與國安法有關，他坦蕩蕩說：「有呀，影響好大。今日啲教師開除喇。」老人家仍關心時政，對教育局開除教師感受至深，眼見每日無形打壓，他亦對未來心生憂慮。 「明年我相信壓力仲大，所以見一日過一日，可以慶祝熱鬧一時得一時。」

吳漢廉在香港出生，當年決定赴台灣當兵還是高中生，就讀親台背景的調景嶺信義中學，畢業前一年從《香港時報》看到國立高雄工專學校（現國立高雄科技大學）的招生廣告，毅然放棄香港的學業，當時「校長話，你唔讀埋先？我就話，到時候台灣無咗啦！報唔到國啦！」吳漢廉於是登上前往台灣的船，成為首屆電機工程的僑生。畢業後於台灣電力公司實習沒半年，即收到服役通知，當時不少台灣青年選擇逃兵役，偷渡到香港，不過他反其道而行，勇於接受憲兵訓練。當時他寫信予家人告知消息，叮囑弟妹要照顧自己，父親亦非常鼓勵：「放心去當兵吧！」

受訓期間的的地獄式訓練曾令吳漢廉灑盡男兒淚，受盡皮肉之苦，但最終順利畢業，成為陸軍憲兵，得到軍事檢察官榮譽。受訓時令他最驕傲的，是被選中成為雙十國慶閱兵的特別警衛，當時是由時任總統蔣介石主持閱兵。其後蔣介石到陽明山避暑，吳漢廉亦調到陽明山北投執勤，更與蔣介石有過不少接觸，他形容對方親切隨和，以「士官同志」稱呼他們，更不時閒話家常，沒有高高在上的領導架子。

吳漢廉雖屆朝枝之年仍聲如洪鐘，對台港事務仍非常關心。退役回港後，他參與學生赴台升學的輔導工作，又為學生處理就業事宜，後來成了香港榮光聯誼會理事長。訪問時，他帶來一大疊黑白照，既有穿軍服舊照，又有各種與台灣官員的團體照。

他雖是國民黨後人，但對現時民進黨執政的台灣仍然熱愛，記者發現其中一張照片是現任蔡英文總統，吳漢廉即打趣說：「佢唔做總統，就嚟香港做我老婆㗎喇！」

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