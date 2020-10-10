12港人送中｜本民前鍾雪瑩再涉藏械 去年大埔開槍案後遭通緝

9名男女涉嫌協助12港人潛逃台灣，今日（10日）被O記拘捕，其中一名疑犯為現年29歲的本民前成員鍾雪瑩。警方晚上表示，她亦涉嫌「無牌管有槍械或彈藥」罪名，稱與去年12月大埔一宗開槍案有關。

去年12月20日大埔發生開槍案，18歲青年鍾緯軒被指在翠屏花園五號舖地下對開，遭警員截查時拒捕，並從腰間拔出手槍指向警員開槍，當場被制服，當時與被告同行一名女子趁混亂逃去，之後一直被警方通緝，與此同時有左報聲稱該名女子為鍾雪瑩。今日，警方以涉嫌協助12名港人潛逃將鍾雪瑩拘捕，涉嫌「協助罪犯」。至晚上，警方又指她與當日大埔開槍案有關，同時以涉嫌「無牌管有槍械或彈藥」將她扣查。

2016年游蕙禎當選立法會議員後，鍾雪瑩曾擔任其議員助理，其後游被裁定宣誓無效遭DQ，她被指同年11月2日與游及另外兩名議員助理，一同衝擊立法會會議室，事後被裁定參與非法集結罪成，判監四星期，已刑滿出獄。2018年2月，警方在鍾雪瑩位於大埔汀角村寓所內搜獲大麻等毒品，一度被控販毒罪，惟其丈夫庭上承認該批毒品及吸食工具屬他所有，鍾被判無罪。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！