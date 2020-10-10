沙螺灣村有人伐林擴路 地政處證實亂霸官地

沙螺灣村民以鐵閘封東澳古道一事近期鬧得沸沸揚揚，有行山客近日爆料，指有人在沙螺灣村附近砍伐樹木同時擴展道路至鄰近的深石村，引起市民關注。《蘋果》其後向地政總署查詢，對方證實有關道路屬非法霸佔官地，未來會移除有關建築物。

行山客指，早前於東澳古道驚見沙螺灣首次出現汽車，始發現有人私自擴闊村路，不但削走山坡，更砍去樹木，形成一條接駁到附近深石村的馬路，令車輛可經深屈道出嶼南路和東涌。行山客質疑有人私自擴建道路，令村地升價百倍，有助他們申建丁屋轉售圖利。

地政總署回覆《蘋果》查詢，指出離島地政處早前接獲投訴，稱有人非法擴建沙螺灣村近深屈、深石村的道路，並移除部分路段上的植物。處方遂於9月8日派員視察，確認有關違規工程涉及官地，遂記錄現場情況在案，同時採取土地管制行動，在受影響官地上豎立告示牌，提醒公眾人士切勿佔用及挖掘官地。

地政處又指，佔用官地屬犯法，會採取進一步土地管制行動，包括移除事涉政府土地上的構築物和物品。如掌握足夠證據及確認有關佔用人，會考慮提出檢控。另外，處方亦指上述道路位於深屈起點的一個消防專用欄，早前曾遭破壞，相關部門其後已重新設置。

沙螺灣村一直希望當局興建連接道路，但一直未有成事，有村民曾以加裝鐵閘封路應對。村長李志峯2013年接受傳媒訪問時批評，政府一直漠視村民訴求，不願為村民興建車路，以連接大澳和東涌的沿海，方便村民救援及出入，再加上環保人士也常阻撓當地建路，因此才決定加裝鐵閘封村。李村長更一度揚言，村民在未有得到當局滿意答覆即承諾建路前，不會開放村落。

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