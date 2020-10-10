陳同佳案｜促台灣律師交代自首進展 潘媽媽哭訴望兩地政府協調：勿當我們是波

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳出獄近一年仍未赴台自首，保安局長李家超早前接受傳媒訪問時聲稱主導權在台灣一方，「個波喺佢度」，其說法令曉穎的母親潘媽媽感傷心難過。潘媽媽回應《蘋果》時稱，希望特區政府切勿「把我們當作是一個波」，而且應盡力跟進及與台灣政府協調，令陳同佳能早日赴台，為她愛女討回公道。潘媽媽又質疑，一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴上周曾聲稱陳同佳能否赴台自首，料本周內將明朗化，但轉眼間一星期已過去，潘媽媽希望管牧又或是協助陳的台灣律師能交代進度，不要無限期拖延下去。

近日其中一樣引起潘媽媽關注的事件，正是李家超的說話，因保安局長李家超早前接受《信報》訪問時，強調陳能否赴台投案的主導權在台方，「個波喺佢（台灣）度」，李局長促請台方提供簽證讓陳同佳可赴台自首。可是潘媽媽坦言，她從沒想過愛女曉穎的不幸事件，竟會被形容為「一個波」，令人感覺遭「踢來踢去」，潘母對此難掩傷心之情。她現時只盼望香港及台灣兩地政府，能繼續為潘曉穎的事件努力，令陳同佳能赴台自首，真正彰顯公義。

潘媽媽亦指出，她關注到管浩鳴上周曾說過就陳同佳料本月底前可赴台，有指本周內有關問題有機會「明朗化」，又指陳同佳委託的台灣律師正與台灣當局商討，但轉眼一星期已快過去，管牧卻仍未有公佈任何消息或進展，令人失望。故潘媽媽向《蘋果》表示，促請管牧或台灣的代表律師盡快交代事件的進展，勿一拖再拖。

特首林鄭月娥上月底曾表示，認為傳媒越若報道陳同佳案件越多，會令潘母情緒越波動，但潘太接受《明報》訪問時指，傳媒沒有影響她的情緒，她是因為多次去信政府求助卻仍無實質進展，迫不得已之下才站出來接受傳訪問。她期盼特首林鄭月娥能再努力協助她的愛女討回公道，特事特辦，令曉穎的不幸事件有機會結案，而不是無限期的拖延或膠着。

潘媽媽又認為，陳同佳已經是成年人（21歲），若他有良知，應盡快赴台自首，切勿一拖再拖，也不應繼續躲在警方安全屋內。

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