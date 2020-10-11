深水埗小學男教師用《第五人格》武器 誘8歲女童影裸照 至少7女童受害

一名37歲小學教師早前透過手機遊戲《第五人格》結識多名未成年少女，又訛稱用遊戲內的稀有武器，誘使她們拍不雅照片及影片，當中有相片更拍攝到私處及胸部。有家長得悉女兒手機藏有數名全裸相始揭發事件。新界南總區重案組經調查後作出拘捕，並在他手機內發現多張不雅照片，估計至少7名女童受害。

警方上月6日接獲一名38歲女子報案，指在其8歲女兒的手機內，發現數名自拍的不雅照片，經查問後得知女兒早於8月時玩手機遊戲《第五人格》時認識一名男子，之後被對方誘騙發送不雅照片，以換取遊戲武器。

新界南總區重案組接手調查，發現男子曾與女童進行視像通話，其間更促使女童作出自摸身體的動作。探員於上周五（9日）早上在牛頭角一住宅單位內拘捕一名37歲姓邱男子，並在他的手機內，發現20張不雅照片及3段影片，相信屬於其他未成年少女，遂即以涉嫌「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」、「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」及「管有兒童色情物品」將他拘捕。

被捕男子已被暫控一項「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」罪，案件將於明日在沙田裁判法院提堂。

警方新界南總區重案組郭詩慧高級督察指，被捕男子於前年12月至今年9月間透過手機遊戲《第五人格》內的通訊功能隨機結識未成年少女，初時他會無條件贈送武器，以減低對方戒心，之後交換聯絡方式，並在其他社交平台內作進一步溝通。他其後會利用不同的籍口，提供稀有武器矛受害人，誘使她們拍下不雅照片及視頻。

警方在被捕男子手機內發現多張女童不雅照片及片段，部份片段更是全裸或拍攝到私處或胸部，估計仍有6名女童受害，正調查有關照片是從互聯網下載得來，抑或誘騙女童自拍。

她續指該名被捕男子在深水埗一間小學任教，現階段未有證據顯示他任教的學生有受害人或曾騷擾，稍後會向其任職的學校作出進一步調查及確認。

據了解，《第五人格》是人氣逃生手機遊戲，於2018年7月推出，玩家可選擇成為負責捉人的監管者或是成為到處躲藏的生存者。監管者須要抓到所有生存者，而生存者則可以解救被抓獲的人，生存者可分為多個職業。雖然作為一款生存遊戲的人數上比起其他作品少，但遊戲十分講求玩家之間的合作，令遊戲的氣氛更緊張，實際遊玩的感受，卻比其他幾款遊戲更實在。

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