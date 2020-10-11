天文台發出一號風球 周一傍晚料熱帶氣旋逼近本港

天文台於晚上8時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內可能影響本港。在晚上10時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約770公里，即在北緯17.2度，東經119.1度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約20公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日（10月11日）晚上至明日（10月12日）早上與香港保持一段距離，本港風力不會明顯增強，明日中午前改發三號強風信號的機會不大。

隨著該熱帶低氣壓明日逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在明日稍後逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在明日下午至黃昏考慮發出三號強風信號。

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