4巴賊疑爆獨立屋 飛的逃走遭警拔槍制服

昨晚9時許，元朗唐人新村路柏巒保安報案，指發現有人爬入一獨立屋，懷疑有人企圖爆竊。警員接報到場，在附近發現4名巴基斯坦賊人登上一輛的士逃去，於是展開追截。

的士駛至約2.8公里外媽廟路聖公會靈愛小學外，因交通情況減慢，4名男賊下車逃去，其間疑未有拉手掣，的士溜前撞到一名追截警員。稍後其中一名37歲持身份證賊人，返回的士並企圖坐上駕駛座，其他警員發口頭警告不果拔槍戒備，其餘持行街紙賊人被制服。

警員調查後，發現的士行車證與車牌不符，早前在葵青區懷疑被人盜去及已報失。案件暫列爆竊、暫列行使虛假文書及暫列擅自取去交通工具，交由元朗刑事調查隊跟進，仍尋找涉案的獨立屋。警員腳部受傷，事後送博愛醫院治理。

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