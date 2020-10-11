酒吧謀殺案｜警今早重組案情 再多2人被捕

尖沙嘴柯士甸道酒吧謀殺案，警方今早將其中1名疑犯帶到案發地點重組案情。另外，警方經調查後再拘捕多兩名涉案人士，令被捕人數增至4人。

現場所見，疑犯黑布蒙頭，腰間纏有鐵鏈，雙手被鎖上手扣，由兩名警務人員押送。警方昨日在沙田再拘捕兩名分別23及29歲男子，涉嫌謀殺及傷人，其中23歲男子有14K背景，兩人明日於九龍城裁判法院提堂。

尖沙嘴柯士甸道酒吧上周二（6日）發生謀殺及傷人案，大批有黑幫背景人士於酒吧打烊後繼續閉門消遣，其間有人因肢體碰撞發生爭執，和勝和及14K人馬各自「吹雞」，打鬥導致4名酒吧職員受傷，其中1名36歲姓麥男職員遇襲後昏迷，送院搶救後不治。西九龍總區重案組探員經深入調查後，拘捕1名40歲男子及1名25歲外籍女子。

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