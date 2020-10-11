不載客列車疑衝燈致服務一度受阻 入迪士尼要轉接駁巴大排長龍

【11:05】港鐵表示，青衣站附近的事故目前已妥善處理，涉事的機場快綫列車已移離主行車綫，機場快綫及東涌綫列車服務正逐步回復正常。

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港鐵宣佈，由於東涌綫一輛沒有載客列車，在青衣站附近側綫未有在燈號前停定，影響主行車綫列車服務。港鐵人員現正在現場處理，乘客請為行程預留充裕時間。

港鐵現正安排免運接駁巴士來往青衣站至欣澳站。另外，香港站、九龍站、青衣站均有免費接駁巴士來往機場站及博覧館站。

《蘋果》於現場觀察情況，發現有大批打算前往迪士尼樂園遊玩的市民大受影響，現時青衣站外有免費接駁巴士前往欣澳站，隊伍出現人龍。

現時列車服務詳情如下：

機場快綫來回方向列車服務全綫暫停

東涌綫香港站來回青衣站現時維持8分鐘一班車

東涌綫東涌站來回欣澳站現時維持15分鐘一班車

東涌綫青衣站來回欣澳站列車服務暫停

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