12港人送中｜長毛前議助唐婉清通宵扣查 陳皓桓：警署已通知交保釋金

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【13:20】社民連行政委員陳皓桓已抵達旺角警署，他指警方表示唐獲准以3000元保釋離開警署候查。

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12名港人疑偷渡往台灣期間被中國海警截獲，曾否認是跨境行動且事前不知情的警方，昨晨突然大搜捕，以協助罪犯罪名拘捕九人，涉為偷渡12人提供住所及價值數十萬元的船隻等。被捕者包括本土民主前線成員鍾雪瑩及社民連梁國雄前議員助理唐婉清。社民連行政委員陳皓桓深夜時分亦陪同梁國雄前往旺角警署等候保釋唐婉清，他表示唐身體狀況良好。今日接近下午1時，陳皓桓於社交平台表示警署已通知他們支付保釋金，估計唐能保釋候查。

唐婉清是社民連資深成員，人稱清姐，在他最初加入議會工作時是擔任義工，其後受聘為全職立法會議員助理，直至他2017年被DQ失去議席。年屆72歲的唐婉清雖退休，但仍然經常出席社民連擺街站等活動。

被指協助12名港人潛逃台灣而被捕的九名疑犯，據知包括唐婉清及鍾雪瑩，二人均曾擔任立法會議員助理，唐的丈夫是著名民運人士劉山青，鍾則曾因衝擊立法會而被判囚，有指她牽涉去年12月大埔開槍案。

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