倒數12日｜陳同佳代表律師：已與台灣司法警察機關接洽 潘媽媽再促陳赴台

「陳同佳，你已經唔係一個小朋友嚟喇，依家你已經22歲喇，台灣已經提供咗幾個途徑畀你。點解你仲唔去辦手續起程呢?如果你過咗我畀你嘅限期10月23號前，仲未踏上台營嘅航機，咁我就唔會再幫你求情㗎喇，依家只係淨返12日時間嘅啫。」

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳，出獄至今近一年仍未履行赴台自首的承諾，潘媽媽對此對他一再拖延赴台投案自首感到憤怒，今日接受錄音訪問時，再次催促他赴台，否則不會替他求情。

她指管浩鳴牧師在中秋前曾稱事件會在上周明朗化，但現時中秋已過，而且已近10月中，赴台一事仍未有具體安排，令她質疑陳同佳一再拖延，希望管浩鳴及台灣律師盡快交代，協助陳同佳起行上路。

另一邊廂，陳同佳台灣代表律師凃榆政，今日下午2時半向傳媒發公開信，表示已與台灣司法警察機關接洽，及向士林地檢署陳報辦理案件，但詳細內容要保密。

管浩鳴隨後回答傳媒查問稱：「同佳還在港等待回台手續安排，暫時未知時間，要等律師通知。有進一步消息再通知各位。辛苦大家。」

公開信內容如下：

感謝各位媒體先進的關心與耐心。

本所律師受當事人陳同佳先生委任擔任其來臺灣接受刑事偵查程序之選任辯護人，本所律師已經依據受任意旨與司法警察機關接洽及向臺灣士林地方檢察署陳報辦理中。

針對各位媒體先進所詢各項問題，因為涉及刑事偵查核心事項，基於律師保密義務，恕難奉告，祈請各位媒體先進諒解。

上月底，潘媽媽接受《蘋果》專訪，除談到喪女傷痛打擊，對曉穎的懷念，更向陳同佳發出在今年10月23日要求他赴台投案自首的最後通牒，並承認若陳同佳履行赴台投案自首認罪，會有條件替他求情。不過事隔數星期，潘媽媽仍在等候消息，她已决定若陳同佳不在10月23日或之前登上台營航班投案，她便不會考慮及陳同佳求情。

陳同佳是否赴台投案自首近日成為公眾關注議題，上星期保安局長李家超曾向傳媒聲稱陳赴台投案的主導權在台灣一方，「個波喺佢度」，潘媽媽日前接受《蘋果》訪問時稱，當時終於醒覺曉穎的性命對港府來說只是一個「波」，一直被踢來踢去。她又質疑，聖公會教省秘書長管浩鳴日前指陳同佳能否赴台自首即將明朗化，但一星期過去仍無半點進展，希望管牧或主辦陳案的台灣律師能交代事件，不要無限期拖延。陳同佳台灣代表律師今日指，已與台灣司法警察機關接洽，及向士林地檢署陳報辦理案件。

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