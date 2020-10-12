西九龍拆少女畫惹「跪低」爭議 林祥焜解釋：驚打風大家路過有危險 唔好咁敏感

香港知名漫畫插畫家林祥焜早前與深水埗西九龍中心合作，創作6幅女性漫畫巨型戶外廣告，但民建聯深水埗議員劉佩玉上周竟聯同幾名家長到商場請願，指廣告中的少女衣着暴露，要求商場將廣告下架。至周一（12日）三號風球下的晚上，西九龍中心派員移除廣告，事件一度惹來市民懷疑西九龍中心跪低，惟林祥焜在fb專頁表示，廣告只因打風而下架，並非「乜嘢區議員自作聰明，成功爭取落架」，著大家「唔好咁敏感」。

晚上10時許，一輛吊臂車於西九龍中心將一幅又一幅的巨型廣告剪開，然後拆除。有街坊質疑西九龍中心「連掛張poster嘅自由都容不下」，直斥商場「無骨氣」，但其後另有街坊解釋，商場可能因天文台稍後會改掛八號風球而將海報拆除。

市民顏先生稱不覺得有關廣告淫穢不雅，「好驚奇要拆」。市民潘先生亦指，若因被投訴拆下巨型戶外廣告，他感到相當可惜，亦反映不尊重作者的創作。

●因打風關系拆除廣告 呼籲網民：唔駛驚

林祥焜其後接受《蘋果》訪問，指由於熱帶風暴浪卡逼近本港，天文台稍後會改掛8號風球，由於016年一幅掛在西九龍中心外的大型廣告被颱風吹得搖搖欲墜，擔心擔心作品會吹爛弄傷途人，所以先行拆除，稍後會再與西九龍中心合作，「大家唔好咁敏感，危險呀真係」。

林祥焜其後亦在自己的fb專頁出post釋除疑慮，呼籲大家「唔駛驚」，「以前大風都吹爛過，落架只是驚打風大家路過有危險啫！並非乜嘢區議員自作聰明，成功爭取落架！之後林祥焜插畫會再上架西九龍中心，但要畀少少時間我同西九龍中心，我哋準備咗一啲新驚喜畀大家！請拭目以待！」。

日前資深傳媒人車淑梅在個人fb內分享西九龍中心外的廣告相片，並寫上「嚇一跳......」，即時引來不少人指廣告低俗、文化沉淪及教壞小朋友等，其後民建聯深水埗議員劉佩玉聯同數名家長到商場請願，指外牆廣告人物衣着暴露，及擺出不雅姿勢，擔心子女被不良意識誤導，要求商場將廣告下架。

據了解，林祥焜已與西九龍中心第3次合作製作外牆廣告，早前他曾接受《蘋果》訪問時指類似投訴情況以往也有發生，所以每次廣告上架前，都會將作品交往淫褻物品審裁處檢視，而今次的廣告牌設計亦獲處方通過。

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