佐敦破非法賭檔 撿釣魚機拘10男女

油尖警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨午突擊搜查油麻地佐敦道30號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

賭檔內一名56歲女子及一名42歲外籍女子均涉嫌管理賭博場所被捕；另外，6男2女，年齡介乎27至52歲，則涉嫌在賭博場所內賭博及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警員撿獲四部釣魚機、一部射擊遊戲機、約一千二百元賭款及一批賭具。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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