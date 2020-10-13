陳同佳案｜台法務部長指收到陳代表律師陳報狀 將請陸委會協助

【17:00】就台灣法務部表示會請求陸委會協助處理陳同佳欲赴台自首一事，一直協助陳同佳的管浩鳴牧師回應指，就上述問題，按他的理解是「暫時未有消息，（但）我會向台灣代表律師查詢。有進一步消息再通知（大家）。」

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涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的疑犯港人陳同佳聲稱欲本月底前到台灣投案，台灣法務部長蔡清祥今晨表示，台灣士林地檢署已經收到陳同佳所委任律師提供的「陳報狀（註：類似是declaration）」，並已交給承辦的檢察官處理。而法務部會應地檢署要求，請求陸委會協助處理。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌提出施政報告並準備質詢，蔡清祥在進入議場前，被記者問及陳同佳什麼時候會來台灣自首。 蔡清祥回應時指，士林地檢署已經收到陳同佳所委任三位律師的陳報狀，並且已交給承辦的檢察官，會依法處理。而法務部會因應地檢署的要求，請求大陸委員會（陸委會）協助，包括司法互助以及通緝犯的歸案事項等。

陳同佳涉嫌於2018年與同樣為港人的女友潘曉穎入境台灣旅遊，之後他涉嫌在台灣殺害女友後，獨自返回香港。陳同佳後來因盜竊女死者的財物等罪名入獄，去年10月23日陳同佳從赤柱監獄出獄後一直透過管浩鳴牧師表示有意赴台投案自首，但始終未成事，轉眼已出獄快一年，令外界質疑他說謊。

為了替愛女討回公道，潘曉穎母親（潘媽媽）近日曾多次接受香港媒體訪問，促請陳同佳盡快兌現承諾，早日赴台投案。潘媽媽又指若陳同佳不肯在本月23日即他出獄滿一周年之前赴台自首，即使他日後赴台受審，她亦不會在庭上為他求情。

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