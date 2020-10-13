浪卡襲港│颱風翻起白頭浪 無阻泳客維港冒險游早水

尖沙嘴碼頭由凌晨至清晨只有寥寥數人追風觀浪，當中包括特意前來感受風力的陳先生。他表示今次風力較想像中平靜，「同埋無雨添，特登出嚟睇浪，有少少失望。如果你話俾我知8號風球，好似平日咁，係大風少少。」亦有跑友認為風力不大，「我覺得大家唔係好驚，天氣預報係畀大家有心理準備，好平常。」

至清晨，紅磡碼頭一帶風浪明顯較大，海面翻起不少白頭浪，但仍無阻一班泳客，記者直擊多名以長者為主的泳客，選擇從岸邊冒險跳落海游早水。有泳客表示「今次個風不算太大，OK吖。今日啲水好暖，風唔大，但有少少涼（兼有浪），（游水）比平時要用力啲」。但有女泳客坦言八號風球下游水會特別小心，「喺附近玩下唔游去咁遠囉，幾十年來都係咁玩，今日啲水幾靚」。

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