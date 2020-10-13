8號波下錦綉花園響炮聲 居民懷疑解放軍操炮

「砰！砰！砰！」8號風球懸掛下，元朗錦綉花園的居民，今早清晨6時，卻被一陣陣疑似炮聲驚醒。有居民及區議員懷疑，響聲來自兩公里外的解放軍潭美軍營，估計與國家主席習近平南下不無關係。

錦綉花園的居民楊太說，今早近8時被一陣陣的炮聲驚醒，她形容「初時十幾廿秒一吓，後來係連續『砰、砰、砰』幾吓，隔幾分鐘一次」。楊太隨即在居民的群組內查詢及討論，有居民指清晨6時已經開始有炮響聲。楊太認為是內地軍事練習，聲響傳到元朗：「錦綉好近內地呀！」亦有居民認為是來自牛潭尾的潭尾軍營，是駐港解放軍操練。

楊太不滿說：「好煩擾、好擾民...感覺要快啲走（離開香港），大陸軍就過嚟咁。」

元朗區議員杜嘉倫今早也聽到炮聲，他說：「7點有一輪好響嘅聲，初時以為雜聲。」他在fb問街坊，眾說紛紜，但大部份都懷疑是來自潭尾軍營。他隨即駕車在錦綉花園一帶行駛，果然斷斷續續聽到隆然巨響。

杜嘉倫說，早於3、4星期前他問過牛潭尾的村民，當時潭美軍營有操炮。杜說：「其實一向都有，不過會舉紅旗，並有固定時間。近期冇呢啲，要爆就爆，好密集。」他懷疑是練禮炮歡迎國家領導人南下。

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