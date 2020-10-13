浪卡襲港｜天文台：清晨6時或之前改掛8號風球

三號強風信號仍然現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台表示，預計於清晨6時或之前發出八號熱帶氣旋警告信號。

在凌晨4時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約450公里，即在北緯18.3度，東經113.7度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

浪卡正為華南沿岸帶來狂風驟雨，本港離岸海域及高地普遍吹強風，間中吹烈風。雖然浪卡正逐漸遠離本港，但在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風勢仍會進一步增強，本港南部地區風勢較大。天文台會在今早六時或以前改發八號烈風或暴風信號。

海面會有湧浪及有大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時75、59及51公里，最高陣風分別超過每小時86、73及66公里。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！