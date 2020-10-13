浪卡襲港｜港鐵列車調整服務 九巴所有日間路線暫停

●陸上交通●
九巴/龍運
九巴及龍運宣布，通宵路線會維持至尾班車，所有日間路線將暫停服務，直至另行通知。龍運巴士S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65線則會維持有限度服務。
港鐵
港鐵將由頭班車起調整列車服務。現時列車服務安排如下：
觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、西鐵綫、屯馬綫一期、東涌綫10分鐘一班車
迪士尼綫20分鐘一班車
機場快綫30分鐘一班車
輕鐵15-20分鐘一班車
將軍澳綫
•北角站至寶琳站10分鐘一班車
•調景嶺站至康城站15分鐘一班車
東鐵綫
•紅磡站至上水站10分鐘一班車
•紅磡站至羅湖站10-20分鐘一班車
•上水站至落馬洲站暫停服務
港鐵巴士暫停服務
●海上交通●
新渡輪
新渡輪橫水渡航線渡輪服務將會於今天清晨6時開始停航，直至另行通知。
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