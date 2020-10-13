《第五人格》女童玩家遭誘拍裸照 涉案小學教師被停職

一名37歲小學教師，早前透過手機遊戲《第五人格》，誘使多名未成年少女拍不雅照片及影片，家長揭發後被警方拘捕，並被暫控一項「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」罪。深水埗寶血會嘉靈學校昨日（12日）發家長信，指該名教師已即時停職。

小學校長馮敏兒在家長信中表示，校方於昨日從警方得知一名教師涉嫌犯刑事罪行被捕，由於案件已進入司法程序，現階段不作論。

信中續指，學校法團校董會對事件極度關注，由於涉事教師涉及刑事訴訟，為保障全校師生安全，法團校董會根據《資助則例》會着令涉事教師即時停職。

信中又稱，學校已啓動「危機及安全處理組」。按既定程序處理事件，並安排學校教師、社工及教育心理學家為學生提供輔導，協助他們疏導情緒。

警方當日表示，被捕男子於前年12月至今年9月間透過手機遊戲《第五人格》內的通訊功能隨機結識未成年少女，初時他會無條件贈送武器，以減低對方戒心，之後交換聯絡方式，並在其他社交平台內作進一步溝通。他其後會利用不同的藉口，提供稀有武器予受害人，誘使她們拍下不雅照片及視頻。警方估計仍有6名女童受害，正調查有關照片是從互聯網下載得來，抑或誘騙女童自拍。

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