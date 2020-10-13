武漢肺炎｜樂團成員來自世界各地 恐引發病毒群播變種

音樂會一直被視為武漢肺炎群組爆發的高危活動，其中引爆本港第二波疫情的最大感染群組，便是涉及至少103患者的「蘭桂坊酒吧及樂隊」群組，當初由兩名在蘭桂坊酒吧表演的樂手開始播毒，引發廣泛散播，再傳染至員工宿舍，再將病毒傳染至同居同事及隊友，各人再被公司安排至涉事酒吧表演，引發大規模人傳人。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君當時亦有指出，在音樂表演期間，酒吧較多人聚集，群眾的情緒亦會比較興奮，因此認為屬於高危活動，而本港多場音樂會亦被迫取消，至本月才開始逐步恢復。

翻查資料，外國樂團表演引發多人中招死亡的病例，便是荷蘭合唱團Gemengd Koor與交響樂團五月在阿姆斯特丹皇家音樂廳合演巴赫《約翰受難曲》，結果引發逾百人感染武漢肺炎病毒，當中有4名合唱團成員及3名成員伴侶不幸離世，事件令各國引以為戒。

另外，傳染病學家對樂團感染的擔憂，便是樂手來自世界各地，若身上帶有不同毒株，有可能造成交叉感染，變異成為感染力更強的超級病毒。

北京今年6月在新發地市場突然爆發第二波疫情時，中國疾控中心病毒病所專家便發現有病毒樣本均存在D614G基因突變，並落在同一個進化簇中，該進化簇中多為歐洲病例樣本，與前期採樣的3個輸入型的病毒的基因序列很不一樣，該突變毒株於2月初開始在歐洲傳播，美國的研究顯示基因突變，有可能增加冠狀病毒上刺突蛋白的數量，病毒感染力提高9至10倍。

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