浪卡襲港│九巴車長風雨中戒備 落波即開工

天文台今清晨改發八號東北烈風或暴風信號，並明確表示本港仍有一段時間受烈風威脅，今日下午4時前改發三號強風信號的機會較低。雖然市面公共交通運輸服務大部份暫停，但巴士車長在惡劣天氣下，仍返回車廠候命，今晨在九龍灣九巴車廠，便有逾百名車長返回候命，以待巴士復駛時即出發接載乘客。

車長廖先生表示，他返早更，清晨5時開工，下午2時許放工。按照一貫的做法，公司有員工接送車，接載他們返車廠上班打卡，今早便有逾百名車長返回車廠，由於疫情關係，眾車長分散各處候命，或在附近食肆，或在車廠內一些房間，又或在巴士車廂內等候，每名員工上班都有颱風津貼。

廖車長指一般在改掛3號風球前，公司會提早接獲通知，以便安排車長出車，若過了早更車長放工時間，便由夜間車長接更候命。

《蘋果》翻查資料，2018年「山竹」來勢洶洶，九巴當時曾發出一個內部訊息，指受「山竹」影響，九巴及龍運所有早更車長及站長不用回廠或總站報到，員工可留在家中安全地方，及留意公司員工網及電台的消息公佈。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！