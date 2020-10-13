浪卡襲港｜風暴漸遠交通陸續恢復 未見市民大排長龍

熱帶風暴浪卡傍晚起遠離本港，風勢雨勢漸弱，市面交通陸續恢復正常。然而，由於此次八號波於日間維持，不少市民不用上班，故紅隧收費廣場傍晚7時左右只見零星市民候車，未見過往一落波就大排長龍的上班一族。

另外在中環碼頭，傍晚6時開始已有不少市民等候渡輪前往長洲和梅窩，未幾，船公司便開門讓市民在碼頭內等候，然而由於八號信號未取消緣故，市民仍不能上船啓航。新渡輪指，新渡輪中環往返長洲及梅窩線渡輪服務於晚上7時30分後逐步恢復正常。惟橫水渡及港內線今日暫停服務明日恢復。

長洲街坊廖先生在網上得悉新渡輪復航時間後，便提早近一小時在碼頭外等候，他透露自己是上通宵班，由於今日日間打風，故無法乘船回家，只能在公司內休息，對此相當無奈。

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