浪卡襲港│杏花邨高度設防 臨海地區已裝上擋水閘

港島東區杏花邨，在颱風襲港時均成水浸高危地區，在17年8月的颱風「天鴿」陣風時速高達193公里、18年9月的颱風「山竹」陣風時速高達191公里。颶風能翻起10多米高的巨浪直撲向杏花邨，泿花拍向樓宇住客的玻璃窗，路面一帶嚴重水浸，停車場內的私家車被沒頂報廢，有車主在這兩次風暴中連失兩車。其後杏花邨在臨海的各座外圍加裝擋水閘，以保護升降機和電話房，屋苑商場及停車場在風暴襲港期間亦分階段裝上擋水閘。

今日凌晨3號風球已懸掛，杏花邨臨海樓宇已裝上擋水閘，有居民為住所玻璃窗貼風膠紙，屋苑商場及公園亦已裝上水閘，僅餘下逃生通道未被封上，重災區的停車場，在8號風球懸掛前，管理公司會通知車主將車輛離走，已泊在路面其他車位內。

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