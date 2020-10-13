武漢肺炎｜樂團吹奏樂手無戴罩恐播疫 日本有廠商推專用口罩

今次有樂手確診感染武漢肺炎的香港管弦樂團「貝多芬三重協奏曲」音樂會，在網上直播中可以看見樂團表演期間，大部分樂手及在席觀眾均有戴上口罩，然而由於實際需要，指揮家廖國敏、吹奏單簧管、雙簧管、小號、大號的樂手未有戴上口罩，加上近距離演奏，群組爆發風險極高，令香港樂團在疫情後能否順利演出，再度蒙上陰影。

鑑於疫情肆虐，日本有樂器廠商看準商機，推出專為吹奏樂手而設的專用口罩 Silica Clean Mask 。它與一般口罩的特別之處，是口罩中央有一個活動式開口，可以供吹奏者在演出時透過開口 ，把樂器送到嘴前吹奏，該口罩亦號聲以抗菌消臭原料製成，有助阻隔致病源細菌，日本網購含稅價格大約1848日元(折合約135港元)。

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