35歲樂手確診武漢肺炎 逾百同場演出香港管弦樂團成員須隔離 傳林鄭曾出席音樂會

香港管弦樂團樂手感染武漢肺炎！消息稱，香港管弦樂團一名35歲外籍低音單簧管演奏家確診武漢肺炎，由於他10月9日及10日曾在沒有戴口罩的情況下，於香港文化中心舉行的兩場香港管弦樂團「貝多芬三重協奏曲」音樂會中演出（吹奏單簧管），令人關注病毒會否已擴散及傳染給曾同場表演的其他樂團樂手甚至是觀眾。消息人士指，當局已決定超過100名曾同場表演的香港管弦樂團樂手，須入住竹篙灣檢疫中心強制隔離14天 ，等候武漢肺炎測試的結果，以策安全。

據悉，中招的是香港管弦樂團外籍低音單簧管演奏家艾爾高（Lorenzo Antonio Iosco）。該樂手上周五及六（10月9及10日）於尖沙咀文化中心表演，「香港01」更引述消息，指特首林鄭月娥據悉曾於上周五出席過該上述音樂演奏會，暫未知她曾否與染疫的樂手近距離接觸，以及她會否亦有機會染疫。

特首林鄭月娥昨日剛北上，按原定計劃她有機會會見到中國國家主席習近平。但現時卻傳出她曾出席確診武漢肺炎樂手有份演奏的音樂會，令事件更為敏感，她能否獲准與習近平見面亦令人關注。

今次香港管弦樂團樂手染疫的消息傳出來，是源於樂團的首席單簧管演奏家史安祖（Andrew Simon）今日在FACEBOOK賬戶以英文發帖，內容大意是指「很抱歉要告訴大家，Lorenzo（艾爾高，即史安祖的同事）感染了新冠肺炎，我（註：兩人曾同場演出）也因此（將）要被送往政府的隔離營隔離兩周，其間連ＷＩＦＩ上網服務也欠奉，故原定進行的訪問也要押後。」

記者翻查香港管弦樂團的資料，發現9月或之前的表演早已取消，而今次出事的10月9日及10日晚上兩場表演，可說是香港管弦樂團自從因疫情暫停演出後，首次的公開演出，艾爾高及史安祖兩人亦曾參與表演（暫未知是否兩場表演均有參演），主題是貝多芬三重協奏曲，演出地點是尖沙嘴香港文化中心音樂廳。

但消息人士稱，當局發現艾爾高確診武漢肺炎後，隨即要求香港管弦樂團逾100名曾與艾爾高同場演出的樂手，需送往政府的竹篙灣檢疫中心隔離14天以策安全。事實上，今日港樂網頁顯示，香港管弦樂團原定於本月15，17及23日舉行的另外三場演奏會，已宣佈取消，令人關注會否與樂團大量成員要檢疫隔離有關。

港樂的FACEBOOK官網曾直播10月10日上述演奏會的情況，記者翻查片段後發現，當晚樂團負責弦樂或鋼琴的樂手，其實全部人都有戴口罩以策安全，問題是在場需要吹奏管樂器的一眾樂手包括艾爾高、史安祖等人，疑因吹奏的問題無法戴口罩，遂成為防疫漏洞，當晚另一名沒有戴口罩的人的則是樂團指揮。

根據「港樂」的官方網頁，艾爾高是香港管弦樂團低音單簧管樂手。來港樂履新前，他分別在倫敦交響樂團和西班牙馬德里皇家歌劇院擔任低音單簧管樂手，前者任職八年，後者三年。艾爾高1985年生於意大利保廷薩，求學時期就讀於佛羅倫斯奇魯比尼音樂學院。作為一位獨奏家，艾爾高曾多次於歐洲和亞洲演出單簧管最重要的曲目（莫扎特、韋伯、羅西尼），並與倫敦諧和合奏團合作，首度亮相於倫敦威格摩音樂廳。

他曾在佛羅倫斯和羅馬學習管弦樂指揮，並定期應邀到倫敦市政廳音樂及戲劇學院、皇家音樂學院、皇家管弦樂協會、牛津大學等高等學府指揮其木管樂團，以及指揮阿雷佐青年樂團、卡斯特布諾古典交響樂團、佛羅倫斯小交響樂團。艾爾高是烏帕天尼樂團的創辦人兼音樂/藝術總監，是托斯卡尼一個室樂團，客席音樂家來自香港、歐洲、英國。室樂團參與意大利多個古典音樂節，包括Festival delle Musiche和卡斯特布諾古典，又與鋼琴家莫康內御用鋼琴家吉達‧布塔合作，演繹歌舒詠《藍色狂想曲》第一版本，以及F大調協奏曲。未來演出包括於加州、意大利、中國、澳洲多地指揮和演出。

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