浪卡襲港│無懼風高浪急 發燒友大浪灣照滑浪

熱帶風暴「浪卡」襲港，預料今日（13日）日間大部份時間維持8號風球，天文台指海面會有湧浪及非常大浪，呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在浪卡與東北季候風的共同影響下，香港南部地區風勢較大。港島大浪灣及石澳泳灘不時捲起2至3米高巨浪，卻無損滑浪人士的興緻，趁着風高浪急，到大浪灣衝浪一顯身手。

《蘋果》到著名滑浪熱點大浪灣觀察，發現名副其實大浪湧現，海灘約有10人，有外籍及本地滑浪發燒友，亦有市民帶同愛犬到場滑浪。現場不時捲起2至3米高大浪，層層白浪叠起，氣勢磅礡，有5至6人乘風滑浪。

隔鄰石澳泳灘雖已關閉，在沒有救生員情況下，仍有不少人到場滑浪。有外籍滑浪友稱，石澳是香港最好的滑浪地方。

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