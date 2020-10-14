12港人送中｜鄧炳強五度迴避 未直接否認知情 錄音機式回覆「唔披露行動細節」

九龍城區議會14位議員聯署拒絕與警務處長鄧炳強會面，鄧炳強於今日下午見記者回應。然而在記者會上，多間傳媒問題都聚焦在12港人送中一事上，屢屢追問鄧炳強警方是否知情。然而，鄧炳強卻與早前O記高級警司何振東見記者時一樣，不斷迴避未有直接否認，多次作錄音機式回應，以「唔會披露行動細節」、「與香港警方無關」為理由擋駕，令人質疑是默認事件。

記者會上，鄧炳強先後5次被問及飛行服務隊監視12港人送中爭議，例如為何沒有否認警方有份在定翼機上監察、警方在行動之前是否知情、飛行服務隊是否巧合在場等多條問題。然而，鄧只是作錄音機式回答，屢屢稱警方每日都有很多行動，與很多不同部門合作，他不適宜披露任何行動細節，聲稱會導致「好多罪犯會利用呢啲資料，去企圖唔俾我哋去拉」。他更言，12港人被捕一事純屬內地執法，香港警方完全沒有參與其中。

鄧炳強在8月尾事件剛發生時否認事前知情，又指「我哋同大家一樣喺媒體公佈上知道」，惟《蘋果》其後踢爆警方曾派員坐飛行服務隊定翼機監視。有記者追問警方說法是否自打嘴巴和誠信有問題，他僅稱8月尾說法「完全係事實」，不作其他補充。

遭鄧炳強斥含血噴人 黃之鋒：狗急跳牆

另外，鄧炳強又提及黃之鋒披露一段飛行服務隊的飛行紀錄一事，他批評黃之鋒指控警方綁架12港人說法屬含血噴人指控，重申12港人是自行安排逃走，事件十分清楚，與人無關。他更以「罪犯」和「匪徒」形容12名港人，稱他們在本港犯下嚴重罪行，原本應該向警方報到或接受法庭審訊，強調他們是自行決定並策劃棄保潛逃。記者其後追問鄧炳強是否能指出黃之鋒披露飛行紀錄也屬虛假，鄧亦未正面回應，再次重申以上的「不會披露行動細節」說法

他又辯指坊間有人將12名港人被送中一事模糊焦點：「有人話『點解警方唔拉咗佢（12港人），拉咗咪唔會犯法囉』，但大家要睇睇點解呢12個人要犯法先？係咪要睇佢哋點解要犯呢啲嚴重罪行呢？犯咗呢啲嚴重罪行，點解唔願意承擔法律後果，去進行司法程序，而要去潛逃走佬呢？我相信呢個先係問題重點。」

黃之鋒其後在自己的fb專頁指鄧炳強無故點名指他含血噴人是「狗急跳牆」，屬轉移話題的低級技倆，又指之前有人向他提供飛行服務隊的內部文件，證實定翼機當日的監視行動是由警方主導的Police Operation，警方繼續迴避問題明顯「身有屎」。他再次要求當局公開8月23日定翼機行動任務性質、偵察紀錄、文件、圖像和雷達資料，以及「設局送中」的來龍去脈。

鄧炳強在8月尾時否認事前知情，又指「我哋同大家一樣喺媒體公佈上知道」，至10月1日鄧炳強仍表示12名港人被內地執法當局拘捕一事，香港警方並無角色。直到《蘋果》於上周一（5日）踢爆香港警方曾派員坐飛行服務隊定翼機高空監察12人出海過程，翌日特首林鄭月娥仍重申警方在這次事件中沒有任何角色，事件的本質是12人涉嫌觸犯嚴重罪行、企圖潛逃。

港府多次表示警方對12名港人疑偷渡往台灣途中被中國海警截獲行動並不知情，又多番迴避記者的提問，但本報踢爆香港警方曾派員坐飛行服務隊定翼機高空監察12人出海過程，加上黃之鋒披露一段飛行服務隊的飛行紀錄，顯示定翼機當天的行動為「P-OPS」（Police Operations），令人質疑一切盡在警方掌控之中，絕非「不知情」及「冇角色」。

其後O記高級警司何振東在周日（11日）的記者會上四度被傳媒以廣東話及英文追問有關問題，但他未有正面回應警方曾否高空監察快艇，只表示12名港人是被內地執法人員拘捕，四度強調拘捕行動與香港警方無關。有記者指出，警方對於「警員曾坐飛行服務隊定翼機高空監察12人快艇」的報道一直不予置評，質疑警方是否形同默認有其事，而警方不否認有關指控，是否變相承認警方確有參與其中。何振東依然沒具體回應，並迴避正面回答問題，又堅稱12人潛逃時被內地當局拘捕與香港警察無關。

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