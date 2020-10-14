觀塘三車相撞包括梁振英座駕 事發時梁唐青儀在車上

下午4時許，鯉魚門道往觀塘方向行車線近偉發道燈位，發生三車相撞交通意外，牽涉一輛七人車、一輛平治房車和一輛輕型貨車。涉事七人車車牌為AM222，車上一名女子未有大礙，沒有送院。警方其後調查並協助清理現場，受意外影響現場交通一度相當擠塞。現場消息指，AM222車上女子為前特首梁振英夫人梁唐青儀。

翻查報道，左派網媒點新聞今年4月曾刊登一篇專訪，受訪者為全國政協副主席、前特首梁振英，當中梁振英提到其座駕所用車牌為AM222。

《蘋果》致電前特首辦職員，詢問有關車上女子身份為何、是否為梁振英夫人梁唐青儀、其傷勢是否有大礙等，對方僅回答「沒有補充」。

中共總書記習近平近日南下視察，今日（14日）出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話。全國政協副主席董建華、梁振英、香港特首林鄭月娥及澳門特首賀一誠等均有出席。

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