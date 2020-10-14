元朗村屋逾30貓狗疑缺乏照顧 義工憂缺水缺糧報警

元朗發生懷疑虐待動物事件，逾30隻貓狗疑遭主人疏忽照顧。元朗大棠路南坑排一間村屋內，被發現養了逾30隻貓狗，屋內衞生環境惡劣，長時間無電無水，部份狗隻更患上皮膚病，有狗義工擔心貓狗缺水缺糧，於是報警處理。警方接報後，通知愛護動物協會及漁護署人員到場協助，正展開調查，暫時列求警協助調查案件處理。

涉事村屋位於元朗大棠路南坑排，據悉由豬欄改建，於8年前由姓黃女子一直租下，並在屋內飼養大批貓狗。警方到場調查後，指村屋由兩間鐵皮屋相連而成，一間有18隻流浪狗及6隻流浪貓(24隻都在籠內飼養)，另一間屋則有9隻狗，全部可自由走動，屋內有食物及水，但衞生環境惡劣，隨處可見排洩物。據悉，警方雖然仍未接觸到姓黃女主人，但初步調查顯示主人會兩三日到村屋餵飼貓狗。

揭發事件的RCAP拯救遺棄寵物中心在facebook表示，「最近村民知道女士已經無力繳交租金，加上該女士不是每天會回廢屋餵狗，有時三數天才回去一次，村民生怕狗狗沒食物沒水，日常都是靠幾位好心村民們將水及食物用各種方法放入屋內讓狗狗們維持生命」。

中心續稱：「廢屋臭氣熏天，村民一直有投訴，亦不止一次報警，找過廢屋業主，愛護動物協會亦曾到現場視察過，到最後也是不了了之，該班狗狗的生活亦一直沒有得到任何改善」。

不過，村屋衞生環境越來越差，中心指「有些狗狗嚴重皮膚病致全身無毛，有些過於飢餓會搶吃同伴的排洩物」，在擔心貓狗缺水缺糧下，昨日中午決定報警處理。

現場消息指，姓黃女主人居住於天水圍的公屋，大多是凌晨時分返回村屋餵飼貓狗。據悉，黃女性格孤僻，極不喜歡狗義工餵飼屋內的貓狗，更擺出「唔該，不要再拋垃圾餵狗，不要搞我，報警處理」的告示。

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