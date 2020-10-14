陳同佳案｜台內政部長徐國勇：陳同佳自首「要來就快來」

涉嫌在台灣殺害同行女友潘曉穎的港人陳同佳聲稱欲於本月底之前赴台自首，但至今仍是出發無期，引起港、台兩地關注，台灣藍營及綠營兩方的立委今天都追問「陳同佳案件」的相關進度，並要求台灣當局積極處理。台灣內政部長徐國勇今日回應時指，已設單一窗口聯繫處理，陳同佳若來台投案就依法單一窗口處理，但徐強調陳同佳絕不能自由行（即以旅遊形式）赴台自首。徐呼籲，為陳同佳若「要來（台灣）就快來」，不要拖延時間。

對於徐國勇的評論，一直協助陳同佳的管浩鳴秘書回應指就他所知，陳同佳早前已經將有關「窗口」的刑事警察聯繫方式告訴台灣代表律師。管浩鳴指會再向律師查詢，但管相信台灣律師應該知道正確的（處理）程序。

台灣立法院內政委員會今天審查110年度（指2021年度）中央政府總預算案，民進黨立委沈發惠詢問，問陳同佳（或其代表人）是否已和政府設立的單一窗口聯繫、投案。國民黨立委陳玉珍也詢問徐國勇是否支持陳同佳來台投案，並認為殺人犯若要來台投案應積極處理，以彰顯法律（治）。

內政部長徐國勇回應指，港人陳同佳已委託「理律法律事務所」的律師辯護，律師代表亦已和台灣士林地檢署及司法警察機關陳報、接洽。但徐表示直至今日為止，陳同佳一方都沒有和刑事警察局和大陸委員會成立的單一窗口聯繫。

徐國勇回應立委時指出，今次事件的主動權不在台灣，而是在陳同佳（身上），並認為陳同佳「要來（台灣）就快來。」徐國勇認為，陳同佳是委任律師直接和士林地檢署承辦檢察官直接聯繫，故還是希望陳同佳從刑警局和陸委會的窗口，才能處理簽證及其他程序，畢竟陳同佳是通緝犯，不能用自由行（旅遊）名義到台，因目的和宗旨不符，徐認為陳同佳若要自首，應該透過台灣已設立的單一窗口聯繫處理。

徐國勇指出，今次事件是「香港人殺香港人」，陳同佳現在人又在香港，照理說是香港自己辦（這案件）最簡單，「他們（香港）現在就不負責任，我們還是願意辦，但他要從這個窗口進來。」

台灣傳媒則指，在2019年陳同佳即將刑滿出獄前夕，曾透過身兼大陸政協的管浩鳴牧師向外表達他欲就女友潘曉穎被殺一案赴台自首的意願，但台灣政府拒絕給予電子簽證，要求陳同佳必須臨櫃申請入境。台灣執政黨也對外表態，陳同佳已遭通緝，即便到台，只有逮捕，沒有自首的問題。疑因上述種種因素以及疫情的影響，加上陳同佳自己舉棋不定，以致陳同佳直至今日即出獄快滿一年，仍未赴台自首。潘曉穎母親為了替愛女討回公道，近日多次接受媒體訪問，促請陳同佳遵守其承諾赴台自首。

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