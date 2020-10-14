兩周內灣仔區再收到粉末信 郵政局+大廈住戶逾10封

繼上月底灣仔區3幢大廈先後有住戶收到可疑的郵寄粉末信後，今日再有同類事件。其中灣仔皇后大道東郵政局，職員發現逾10封可疑信件，另外石水渠街一幢大廈的住戶也收到，警方爆炸品處理課人員到場調查。

早上9時58分，灣仔胡忠大廈1樓郵政局，職員發現超過10封的可疑信件，於是報警；警方爆炸品處理課人員接報到場，現時郵政局維持服務，未有封鎖。

稍後，早上10時57分，石水渠街14至24號金勝大廈的住戶報案，指收到可疑粉末信。警方接報到場調查，初步不止一住戶收到，但確實總數有待點算。

上月29日及30日，灣仔3幢大廈先後有住戶收到可疑的郵寄信件，包括蘭杜街2號麗都大廈、船街15號寶志閣及太和街福和大廈均有住戶收到，共約30封，可疑粉末疑是糖之類的食品粉末，案件列作「發現可疑物品」綜合調查，未有人被捕。

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