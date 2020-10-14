武漢肺炎｜確診樂手母親及學生同需隔離 逾百管弦樂團成員陸續送往竹篙灣

【10:55】3名穿著全套保護衣及鞋套的人員，拿着手提消毒工具，先到文化中心行政大樓8樓香港管弦樂團的辦公室進行消毒清潔，然後再到演藝大樓及後台消毒清潔。其中記者見他們在演藝大樓的地下大堂，向樓梯及公共空間噴消毒液。

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香港管弦樂團35歲意大利裔低音單簧管演奏家艾爾高（Lorenzo Iosco）初步確診武漢肺炎，由於他上周五、周六（9日及10日）曾在沒有戴口罩的情況下於尖沙嘴香港文化中心參與樂團貝多芬演奏會的演出，結果令到整個樂團逾100人須被送往竹篙灣檢疫中心隔離檢疫14天，接受武漢肺炎測試。消息人士稱，多名與艾爾高有密切接觸的人士，包括他的母親、學生（學習樂器）及朋友，同樣須被送往檢疫中心，以策安全。至於曾出席周五演奏會的特首林鄭月娥，特首辦指她過去兩天已不只一次接受病毒測試，外界則關注日前已北上的林鄭月娥今日能否按原定計劃與國家主席習近平會面。

據悉，由於昨日日間一直懸掛8號風球，陸上交通半停頓，樂團一眾成員要到昨晚才陸續獲安排由穿着全副防護裝備的司機驅車接他們前往竹篙灣檢疫中心接受14天隔離。由於人數眾多，需時登記及分配房間，不少樂團成員深夜抵達竹篙灣檢疫中心後需在車輛上等候入住房間。不少樂團成員的友好則在網上為眾人打氣，希望病者（艾爾高）盡快康復，也期望其他樂團成員可盡快確定沒有染病，以便可恢復正常生活。

香港管弦樂團表示，將取消4場分別在10月16日、17日、23日及24日的演出，下周宣佈退款安排。另外，港樂辦公室已暫時關閉，它與曾供樂團演出的香港文化中心將會進行徹底清潔消毒。

特首辦昨晚證實表示，林鄭月娥上周五（9日）曾出席香港管弦樂團的表演活動，全程佩戴口罩，沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並於表演中場休息時離開。根據衛生防護中心意見，林鄭月娥非緊密接觸者，建議她接受病毒測試，在公眾地方佩戴口罩及留意身體情況。特首辦稱，林鄭月娥過去兩天已不只一次接受病毒測試，會遵從衛生防護中心給予的各項建議。

惟林鄭前日早已仍然北上，料今日將參與由中國國家主席習近平主持的深圳特區成立40周年慶典，外界關注曾出席上述音樂會的她，是否仍能獲准親身與國家主席習近平會面。

而同行的民政事務局長徐英偉的新聞秘書回覆查詢時指出，徐英偉亦有出席上述音樂會，並非緊密接觸者，毋須檢疫，但為安全起見會盡快做病毒檢測。

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