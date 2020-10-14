遊客注意 山頂纜車本月29日暫停服務

山頂纜車因應發展計劃第二階段工程進行準備，宣佈將於本月29日（星期四）早上7時至下午5時暫停服務，山頂纜車將於同日下午5時恢復服務。在工程進行期間，乘客可選擇以下交通工具到訪山頂︰

(A) 新巴路線第15號 (中環(中環碼頭) / 交易廣場 – 山頂) ；

(B) 港島專線小巴1號 (中環(香港站公共運輸交匯處) – 山頂)；或

(C) 的士

山頂凌霄閣及摩天台428將照常開放。山頂纜車有限公司指此工程乃為確保纜車系統的安全及維持服務的可靠性。

查詢電話：

中環花園道纜車總站 - (852) 2522 0922

早上7時至晚上10時（星期一至日及公眾假期）

或

山頂凌霄閣客戶服務中心 - (852) 2849 0668

早上10時至晚上10時（星期一至星期五）

早上8時至晚上10時（星期六、日及公眾假期）

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