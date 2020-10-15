港版國安法｜黎智英被控非法集結今午再提堂 警早上突搜查黎名下觀塘辦公室疑蓄意滋擾

香港民主派人士因為今年六四紀念日自行到銅鑼灣維園點起燭光紀念，結果支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、多名常委以及壹傳媒集團創辦人黎智英等人均被警方拘捕及控以煽惑他人參與未經批准集結罪，其後再有廿多名支聯會常委及社運人士被捕。警方指他們涉嫌明知而參與未經批准集結，兩案26名被告包括黎智英，今天下午再於西九龍裁判法院提堂。但就黎智英上庭的前夕，警方14名探員今晨突然帶同搜查令掩至觀塘創紀之城，並在黎智英一方的律師不在場的情況之下，搜查黎智英名下其中一個辦公室及撿走一批證物。辦公室負責人質疑警方今次行動，旨在滋擾黎智英。

黎智英位於將軍澳工業邨駿盈街8號的廠房，被指經營一間為其他公司提供「公司秘書」服務、名為「力高顧問有限公司」的公司。據悉警方商業罪案調查科人員以有人涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款為由，今年6月曾到灣仔「力高」辦公室調查，逗留約3小時，撿走一些文件，但當時未有帶走任何人。

至今晨，警方突再派出14名探員手持搜查令去到「力高」的觀塘辦公室調查，據悉辦公室當時因為疫情關係，職員均在家工作，沒有職員在場。身處外地的辦公室負責人Mark Simon，獲悉事件後曾主動聯絡警方，要求對方等候律師到場後才展開搜查，但據悉對方未有等候律師的前來。Mark Simon相信警方今次行動，指在騷擾黎智英，以及尋找關閉黎智英辦公室的藉口。

辦公室職員事後接獲管理處通知返回辦公室，讓持有搜查令的警員進入辦公室調查，據悉當時律師並不在場，但探員已開始搜查，而辦公室職員則行使法律賦予權利，未有透露資訊。警方調查後於正午約12時離開現場，帶走一批證物，但未有拘捕任何人。

「力高顧問有限公司」的董事為黎智英及Mark Simon，該公司為黎智英兒子黎耀恩經營的至少9間食肆及公司提供「公司秘書」服務。

至於黎智英涉及的非法集結案，被控的11名支聯會常委，包括李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威和梁國華；及14名社運人士，包括楊森、郭永健、陳皓桓、胡志偉、朱凱迪、梁國雄、何秀蘭、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、袁嘉蔚、黃之鋒、羅冠聰和張崑陽，涉嫌明知而參與未經批准集結。而李卓人另被加控一項舉行未經批准集結。

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