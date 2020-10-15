新田阿伯徒手挖狗屍肝被捕 義助事主：網民力量真係好大

竟有人光天白日下徒手挖走狗屍肝意圖煮食！愛狗人士高小姐昨早7時許開車沿青山公路新田段往元朗方向行駛，赫見一頭唐狗女倒臥路邊，腸臟溢出，懷疑被車輾斃，未幾一名老翁拖着狗屍由馬路至路邊，留下一條十米血路，竟徒手伸入胸腔取出肝臟，放入一個白色膠袋內企圖帶走，懷疑取走食用，連白膠袋亦為血淋淋肝臟染紅。

現場遺血路 愛狗人士畀$100阻止「保全屍」

據女事主上載至fb的短片顯示，女子一邊用手機拍片，一邊自掏腰包取出100元向該名老翁稱：「打電話叫人幫你攞走佢，畀你一百蚊買嘢食，你唔好執。」對方連聲說好，惟對方拿着紅膠袋未有放下，企圖帶走盛載狗肝的膠袋，繼續走入村內。事主連忙追入村路高呼：「我報警，我影低你啦！」事主最終成功取回膠袋放於狗屍旁邊，為唐狗女取回全屍，再致電動物義工代收狗屍。

事主高小姐將事發經過上載至fb，又指「沒有想到這個老人家這麼殘忍！流浪本來就很慘！不幸死了，還要受到這樣對待！」，引來一眾市民「派嬲」，直斥老翁是「惡魔」。

高小姐接受電話訪問時表示，當時他見對方拖至路邊，以為是好心人，遂將車輛泊至米埔朧巴士站幫忙，未料對方竟取走狗肝意圖帶走，立刻出言阻止，勸止無效後無奈一百元換取對方留下全屍，其間拍下有關手耭片段。

她又稱，由於擔心對方再來取走狗肝，立刻由朋友代為致電「毛孩關愛組」義工文哥，對方大約40分鐘後開車到場取走狗屍，她亦驅車離開，事後將事件上載至個人fb訴苦，直至今早有警察主動聯絡她，指已拘捕涉案男子，着她下午5時與文哥先後到警署錄口供。漁護署及愛協明日會到善終公司取狗狗屍體作解剖，她已會待完成解剖後接回唐狗女進行善終。

她直言在fb只打算訴苦，無想過會引來過千個分享及關注，並由警方主動拘捕該名村民，「我唔知咁大迴響，網民力量真係好犀利！」

警方發言人回應，昨日接獲報案，指發現一名男子懷疑正在落馬洲青山公路－新田段路邊處理狗隻屍體，經調查後今早於落馬洲米埔隴村拘捕一名67歲本地男子，涉嫌「虐待動物」被捕，案件交由處理殘酷對待動物案件的邊界警區重案組跟進。被捕男子現正被扣留調查。

●網民點睇

Cherry Chiu：他朝君體也相同

Arman Kwok：浪浪好彩多得你幫忙

Bailey Ng：你很勇敢！這種人癲起上來真的不知會做出什麼可怕的事，可你卻冒著險替狗狗找回尊嚴！

Charity Cynthia：感激妳堅強地幫狗狗留全屍

Hiu Wa Lam：狗仔可能仲有知覺 趁火打劫

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