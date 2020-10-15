爵祿街金行劫案 鐵鎚幫8人落網 當中3人被控「串謀行劫」

新蒲崗爵祿街天欣珠寶金行上月遭四名鐵鎚幫賊人打劫，打爆金飾櫃掠去總值57萬元金飾，最後登乘私家車逃去無蹤。東九龍總區重案組經進一步調查後，拘捕8名本地男子，年齡介乎19至32歲，當中3名年齡介乎19至32歲的男子已各被控一項「串謀行劫」罪，案件已於9月29日及10月9日在觀塘裁判法院提堂。

另外4名年齡介乎19至28歲的男子則已獲准保釋候查，須於十一月上旬向警方報到，其餘一名27歲男子現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

劫案於上月10日早上發生，金行店面當時有兩名職員及一名清潔女工，並無顧客，據知店後另有兩名職員，一輛私家車突停在金行外，三名分持兩把鐵鎚及一把開山刀賊人下車入金行高叫打劫。據店內閉路電視片段，三賊人衝入金行後，其中兩賊持鐵鎚狂扑飾櫃玻璃，另一賊則持開山刀指嚇金行女職員及清潔女工，三人在賊人指嚇下不敢亂動。

兩賊不停扑飾櫃玻璃至少22次，將強化玻璃扑裂後，再用手扯開整幅玻璃，然後將七盤金飾掃到攜來的紅白藍袋內，然後跳上停在門外的私家車，向彩虹道大成街方向逃去，遺下兩把一米長鐵鎚，行劫過程僅歷時一分鐘。

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