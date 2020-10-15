廣田邨男子墮樓亡 工人嚇親報警

藍田廣田邨廣逸樓對開，地下正進行外牆維修工程，中午12時，一班工人準備離開吃午飯，此時突有一名男子疑由高處墮下，倒卧地面，嚇得工人目瞪口呆，驚魂甫定後報警求助，救護員接報到場，經檢驗後證實事主當場不治。警方正調查死者身份及墮樓原因。

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